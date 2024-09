Le FC Liège tient sa première victoire: 0-3 contre le FC Seraing

Les Liégeois ont lancé le derby avec une belle occasion pour Benoît Bruggeman dont le tir est passé au-dessus (3e). Seraing a répliqué par Moussa Fall, qui a vu sa frappe captée par Kevin Debaty (10e). Les situations dangereuses se sont multipliées notamment du côté visiteur avec une reprise de Benjamin Lambot repoussée par Lucas Margueron (11e). Pêché sur la droite du rectangle par Ryan Merlen, Flavio Da Silva a repiqué vers le centre avant de frapper du pied gauche (20e, 0-1). Les Sang & Marine ont été en passe de doubler l'écart à plusieurs reprises, avec notamment un tir de Bruggeman sur le cadre (37e).

Après la pause, Zakaria Atteri a glissé le ballon face au but à Da Silva, qui l'a placé calmement dans le coin inférieur droit (54e, 0-2). Les Liégeois étaient bien partis pour enlever ce derby quand Jonathan D'Ostilio a profité d'une mauvaise sortie du gardien des Métallos pour clôturer l'addition (60e, 0-3). Le triple changement (67e) effectué par Mbaye Leye a permis aux Serésiens de se retrouver plus souvent dans la zone adverse mais Bassim Boukteb, Maxime Allione et George Alalabang n'ont pas été plus efficaces que Nils Schouterden, Saliou Faye et Marvin Tshibuabua.