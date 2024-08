Le gardien polonais Wojciech Szczesny met un terme à sa carrière à 34 ans

"Je n'ai pas seulement réalisé mes rêves, je suis arrivé plus loin que mon imagination n'aurait pas osé m'emmener. J'ai joué au plus haut niveau avec les meilleurs joueurs de l'histoire sans me sentir inférieur. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je le dois à ce magnifique sport qu'est le football. J'ai aussi tout donné au football pendant 18 années de ma vie, tous les jours, sans excuse. Même si mon corps est encore prêt, le coeur n'y est plus. Il est temps que je porte mon attention sur ma famille", a écrit le Polonais sur Instagram.

Szczesny a quitté la Pologne en 2006 pour rejoindre le centre de formation d'Arsenal. Après un prêt à Brentford lors de la saison 2009-2010, il a fait ses débuts avec les Gunners en novembre 2010, devenant le plus jeune gardien du club londonien à jouer un match de Premier League.