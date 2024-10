Le match contre Bruges "n'est pas décisif, mais il faut gagner", résume Fonseca

Fonseca pense que contre Bruges, "ce sera important de bien défendre. Pas défendre beaucoup, mais bien. C'est une équipe avec beaucoup de qualités offensives sur les ailes et dans l'entrejeu. Nous devrons être très concentrés en phase de non-possession et ne pas laisser des espaces. Ils ont créé beaucoup contre Dortmund, malgré leur défaite."

L'AC Milan est toujours coincé à 0 point après avoir perdu ses deux premières rencontres de la nouvelle formule de la C1, contre Liverpool (1-3) et au Bayer Leverkusen (1-0). "C'est une compétition différente, que nous avons entamée contre deux des meilleures équipes d'Europe", a souligné Fonseca. "C'était deux matchs différents. Contre Liverpool, nous avons été en difficulté, mais contre Leverkusen c'était un match de qualité. Nous n'avons pas gagné, mais nous avons montré des signes de progression. Demain, nous affrontons le Club Bruges et nous devons continuer à progresser. Nous devons gagner pour continuer dans cette compétition. Ce ne sera pas un match décisif, mais c'est un match important que nous devons gagner."

Interrogé sur la présence, ou non, de différents joueurs comme Rafael Leao, Théo Hernandez ou Matteo Gabbia, Fonseca a fini par lancer, avec le sourire, "au point où on en est, je vous donne directement la composition: Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo, Fofana, Loftus-Cheek, Rejinders, Leao, Pulisic et Morata."