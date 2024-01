Le PSG remporte sa dixième Supercoupe sur les onze dernières éditions

En battant Toulouse 2-0, le PSG a remporté mercredi le 47e Trophée des champions. Des buts de Kang-In Lee (3e) et Kylian Mbappé (44e) ont offert aux Sangermanois leur dixième Supercoupe de France sur les onze dernières éditions, la douzième au total.

Initialement programmée le 5 août à Bangkok, en Thaïlande, la rencontre s'est jouée dans l'antre parisien du Parc des Princes. Pratiquement invincibles sur son terrain, le PSG a directement pris les devants par Kang-In Lee, qui a inscrit son troisième but de la saison sur un centre en retrait d'Ousmane Dembélé (3e, 1-0). Paris a continué à pousser et même quand il était moins dominateur, le Téfécé ne voyait pas vraiment la couleur du ballon. Des interventions de Guillaume Restes devant Mbappé (28e) et Bradley Barcola (31e) n'ont pas empêché les Parisiens de se mettre à l'abri avant le repos par Mbappé (44e, 2-0).

Après la pause, Toulouse a pris le ballon mais peinait à sortir de son camp. Les Haut-Garonnais ont même eu la chance de voir un coup franc d'Achraf Hakimi heurter le poteau (56e). Obstinés, les Violets ont quand même bénéficié d'une double occasion: après une première frappe de Gabriel Suazo repoussée par Gianluigi Donnarumma, Vincent Sierro n'a pas cadré son tir (64e). Les Toulousains, qui ont encore fait preuve de leur inefficacité devant le but, n'ont pu imiter Lille, seule équipe à avoir surpris le PSG en Supercoupe depuis 2013.