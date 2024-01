Le Qatar et la Jordanie valident leur ticket pour les quarts de finale

Le Qatar, pays-hôte, et la Jordanie se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie des Nations de football après leur victoire respective contre la Palestine (2-1) et l'Iraq (2-3).

Face au pays-hôte, la Palestine a pris les commandes grâce à un but du joueur de Charleroi Oday Dabbagh (37e, 0-1) mais les Qatariens ont égalisé à quelques secondes du repos via Hasan Al Haydos (45e+6, 1-1). En seconde période, Akram Afif a inscrit le but de la qualification pour le Qatar sur penalty (49e, 2-1). Dabbagh a joué toute la rencontre côté palestinien.

Tenant du titre, le Qatar affrontera le vainqueur du match entre l'Ouzbékistan et la Thaïlande, prévu mardi à 12h30 heure belge.