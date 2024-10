Le Real Madrid "ne prendra pas de risque" avec Kylian Mbappé

"Il s'est rétabli très rapidement, il s'est seulement entraîné individuellement hier, il n'a pas perdu sa condition physique, a affirmé son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse. Aujourd'hui, il s'entraînera avec les autres et nous prendrons alors la bonne décision, en gardant à l'esprit que la dernière chose que nous voulons faire est de prendre un risque."

La perspective d'effectuer son retour sur une pelouse française tenait beaucoup à Mbappé, a confirmé Ancelotti: "En un peu moins d'une semaine, il a récupéré et a voulu voyager pour jouer, il se sent bien. Nous devons voir s'il est en pleine possession de ses moyens, à 100 %, et s'il peut jouer. S'il n'y a pas de risque, il jouera dès la première minute."

La séance d'entraînement des Madrilènes dans l'enceinte de Villeneuve-d'Ascq, où Mbappé pouvait courir et sauter normalement en apparence pendant le traditionnel toro, a semblé confirmer cette tendance.

Il est en revanche acquis que son frère Ethan, milieu de terrain du Losc, ne participera pas à la rencontre à cause d'une blessure.