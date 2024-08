Le RWDM partage avec le Patro pour son retour en D1B, Beveren bat Lommel

Les Limbourgeois ont ouvert le score sur un pénalty converti par Lukas Van Eenoo (24e) mais ont été rejoints avant la pause, le Français Gaëtan Robail signant son premier but sous les couleurs molenbeekoises d'un très beau coup-franc direct des 20 mètres (43e).

Au classement, Beveren rejoint Jong Genk, Deinze et le Club NXT, également victorieux lors de cette première journée, en tête du classement. Le Patro est 5e avec un seul point comme le RWDM, 6e.

Au même moment, Beveren s'est imposé 2-1 à domicile face à Lommel. Jay-Dee Geusens (21e) et Anthony Limbombe (51e) ont d'abord marqué pour Beveren et Lommel a réduit l'écart via Lucas Schoofs (83e). En toute fin de rencontre, le défenseur néerlandais de Lommel Sam De Grand s'est fait directement exclure (90e+5).

La journée se poursuit dimanche avec le derby entre les Francs Borains et la RAAL La Louvière (13h30), puis celui entre le RFC Liège et Eupen (16h00). Zulte Waregem sera enfin opposé au Lierse en début de soirée (19h15).