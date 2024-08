Le RWDM s'impose en déplacement à Lommel

S'ils ont bien tenté de dicter le ton, les Limbourgeois n'ont pas recueilli grand-chose, si ce n'est du premier corner de la rencontre (7e). Le RWDM a alors pris l'ascendant, il combinait bien sans toutefois inquiéter Matthias Pieklak. En plus, le gardien lommelois a sorti un penalty tiré par Piotr Parzyszek accordé pour une faute d'Ibrahima Kebe sur Gaëtan Robail (34e).

Le début de la seconde période a suivi le même schéma que celui de la première avec un Lommel entreprenant et surtout, peu incisif. Le RWDM a rapidement repris le dessus et sur un effort personnel de Robail, Ilyes Ziani a ouvert la marque (51e, 0-1). Plus décontractés, les Bruxellois sont parvenus à contrer les assauts adverses mais aussi à se créer les plus belles occasions. Sur une passe tranchante de Shuto Abe, Robail a couronné sa belle prestation d'une frappe croisée au petit rectangle (82e, 0-2)