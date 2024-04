Le sélectionneur intérimaire Van Der Haegen: "Même à 12, nous n'aurions pas gagné"

"C'est un autre monde", a analysé Van De Haegen. "Nous avons bien commencé, mais nous avons vite encaissé deux buts. Après, l'équipe a douté. Nous donnions trop d'espaces et certaines ont négligé leurs tâches. Nous pouvons réagir dès mardi (au Danemark, ndlr). C'est bien sûr très décevant, pour tout le monde, mais nous devons rapidement tourner la page. Nous ne devions pas prendre de point dans ce match. Un point était un bonus, un miracle. Cette défaite, même lourde, était prévisible. Et si c'est 0-1 ou 0-7, pour moi ce n'est pas si important. Même si, bien sûr, on ne veut pas d'un tel score."

Selon Van Der Haeghen, la comparaison avec les victoires en Ligue des Nations contre l'Angleterre et les Pays-Bas n'a pas de sens. "Ces pays étaient venus ici jouer en bloc, avec beaucoup moins de qualités individuelles. Tu peux alors réussir un coup. C'était impossible aujourd'hui. Tu ne peux pas non plus comparer de telles rencontres avec celles des hommes. La différence de niveaux entre les pays dans le football féminin est bien plus grande."