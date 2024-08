Le Standard gagne son premier match de la saison en battant le Club Bruges avec la manière

Convaincant dans le jeu, le Standard de Liège a remporté dimanche son premier succès de la saison en battant à Sclessin le Club de Bruges (1-0) lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League. Marko Bulat a marqué le but liégeois peu après l'heure de jeu (64e).

Face à des Brugeois passifs, le Standard a mis du rythme dès l'entame et s'est procuré une première occasion après 23 minutes et une frappe d'Isaac Price captée par Simon Mignolet. Les Liégeois ont encore eu deux grosses opportunités en première période mais Marko Bulat a touché les montants: d'abord la barre transversale (33e) puis le poteau (37e) et les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score vierge.

Le Club est revenu sur le terrain avec de meilleures intentions et a même plusieurs fois sollicité le portier Matthieu Epolo, à l'image d'un tir de Casper Nielsen repoussé en corner (48e), mais le Standard a finalement ouvert le score. De la droite, Marlon Fossey a centré à ras de terre pour Bulat qui, en une touche de balle, a battu Simon Mignolet au point de pénalty (64e). Les Rouches ont ensuite logiquement reculé d'un cran mais Bruges a manqué de précision dans la construction du jeu pour vraiment inquiéter Epolo. En contre, les Liégeois auraient même pu alourdir le score, mais ni Sacha Bansé (80e) ni Sotiris Alexandropoulos (86e) n'ont réussi leur finition.