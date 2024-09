Le Standard s'impose 0-2 à Dender avec un premier but pour Andi Zeqiri

Des buts de Soufiane Benjdida (9e) et d'Andi Zeqiri (65e) ont offert au Standard la victoire 0-2 en déplacement à Dender lors du match d'ouverture de la 7e journée de Jupiler Pro League. Au classement, les Rouches se hissent en troisième position avec 11 points comme Dender (2e) et Anderlecht (1er), qui a joué deux matchs de moins.

A Dender, Mohamed Berte a été préféré à Jordy Soladio pour former le duo d'attaque avec Bruny Nsimba. Chez les Rouches, Ivan Leko a directement titularisé Zeqiri mais pas Eckert-Ayensa l'autre attaquant arrivé en fin de mercato, qui est blessé. Les Liégeois avaient pris tranquillement la possession du ballon lorsque Michael Verrips a commis un penalty en fauchant Léandre Kuavita. Benjdida en a profité pour marquer le premier but du Standard en déplacement (9e, 0-1). Le gardien de Dender s'est racheté en bloquant un tir de Marko Bulat (32e) avant de quitter le terrain blessé (42e).

Avec Guillaume Dietsch (ex-Seraing) dans le but, Dender a dominé le début de la seconde période mais Vincent Euvrard a été obligé d'effectuer des changements parce que le trio défensif liégeois Bosko Sutalo - David Bates - Nathan Ngoy n'éprouvait pas de gros problèmes à résister. Dender était en difficulté et sur une rapide reconversion, Zeqiri a inscrit son premier but en Rouche (65e, 0-2). En mode gestion, le Standard est resté serein même si Mathieu Epolo a dû s'étirer sur une frappe puissante de Desmond Acquah sous la barre (88e).