Le penalty raté de Diagne a coûté PLUS CHER que prévu pour un supporter de Bruges!

La polémique sur le penalty lors du match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Club de Bruges mercredi soir n'a pas seulement touché les joueurs ou le staff des Blauw & Zwart.

Non, un supporter a une raison supplémentaire d'en vouloir à l'attaquant sénégalais Mbaye Diagne. Christof Van Renterghem aurait pu empocher 5.470,10 euros grâce à un but de Hans Vanaken contre le PSG. C'est ce que ce Brugeois de 50 ans a raconté dans le journal Het Nieuwsblad.

Il avait en effet misé 3€ sur la victoire de Liverpool et un but de Samatta contre Genk ainsi que sur le partage entre le RB Salzbourg et Naples et un but du jeune Haland mardi soir et donc la victoire du club parisien avec un but de Vanaken le lendemain.

Et cela aurait pu passer! Sauf que, comme vous le savez, Diagne s'est emparé du ballon et a botté le penalty (raté) à la place du milieu de terrain belge... Bien sûr, rien ne dit qu'il aurait marqué le penalty mais le doute est permis.

"Si je veux toujours voir Diagne? Je veux le ramener personnellement à Galatasaray en vélo", a conclu Christoph de son côté.