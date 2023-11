Leicester subit sa 2e défaite de la saison tout comme l'Atlético Madrid battu à Las Palmas

L'Atlético Madrid se déplaçait vendredi soir à Gran Canaria dans le cadre de la 12e journée du championnat d'Espagne pour y rencontrer Las Palmas. Les Colchoneros s'y sont inclinés 2-1. Axel Witsel a joué la première heure de jeu avant de céder sa place. Cette 2e défaite de la saison à la suite des réalisations de Kirian (51e) et Benito Ramirez (75e) et malgré le but dAlvaro Morata (83e) laisse l'Atletico 3e au classement (25 pts) à 3 points des leaders du Real et de Gérone. Les trois équipes ont joué onze matchs.