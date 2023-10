L'entraîneur de Breidablik Halldor Arnason veut "frapper dès que c'est possible"

La Gantoise dispute son troisième match de la poule B de Conference League face aux Islandais de Breidablik, jedui à domicile (18h45). Hein Vanhaezebrouck a qualifié l'équipe de Breidablik "d'équipe qui ose mettre la pression". Son collègue Halldor Arnason est également de cet avis. "Nous jouons effectivement un football haut, mais je pense que nous devrons changer de tactique jeudi", a déclaré l'Islandais de 39 ans aux journalistes. "Nous ne pouvons pas donner trop d'espace à la Gantoise et nous devons frapper dès que nous le pouvons."

"Nous nous attendons à un adversaire redoutable. Gand a un très bon bilan domestique et en Europe. Et pas seulement cette saison. Ils ont déjà un paquet d'expérience sur ce genre de rencontres. Nous avons regardé et analysé des matchs de la Gantoise, dont leur dernier match face au Cercle de Bruges. C'était un faux pas, je pense qu'ils ont joué différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont tout gâché."

"Notre noyau est en forme et notre préparation pour ce match s'est bien déroulée. Bien sûr, cela fait trois semaines que nous sommes sans compétions en Islande. Ce n'est pas facile de trouver des équipes qui veulent jouer des matchs amicaux. Nous avons disputé un match contre les Glasgow Rangers B dimanche comme match de préparation. Et nous avons effectué quelques séances d'entraînement difficiles."