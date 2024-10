L'entraineur de Bruges Nicky Hayen ne veut pas "sous-estimer" Sturm Graz

En préfaçant l'affrontement entre Sturm Graz et le Club Bruges mercredi soir (21h00), l'entraineur de Bruges Nicky Hayen a estimé qu'il "ne fallait pas sous-estimer l'adversaire" lors d'une conférence de presse à la veille du duel pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Le coach, arrivé en remplacement de Ronny Deila la saison dernière, rappelait la bonne prestation face à Dortmund lors de la première journée, malgré la sévère défaite 0-3. "Nous étions montés sur la pelouse pour remporter les trois points. Nous méritions mieux sur base du jeu proposé. Si nous arrivons à faire de même au niveau du jeu demain soir, et que l'équipe est plus chirurgicale dans nos seize mètres et les seize mètres adverses, nous aurons une grande chance de remporter les trois points", a déclaré Nicky Hayen lors de la conférence de presse.

Sturm Graz, pour sa première à domicile en Ligue des Champions depuis 23 ans, disputera la rencontre à Klagenfurt, le stade de Graz n'étant pas aux normes de la Ligue des Champions. "Ce sera différent pour eux. Mais il faudra que l'on joue notre jeu sur le terrain", a poursuivi Hayen.