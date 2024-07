L'entraineur du Cercle Bruges Miron Muslic attend "un match difficile" contre Kilmarnock

Le Cercle dispute un parcours européen pour la première fois depuis 14 ans. Les 'Groen en zwart' disputeront leur match retour à domicile, au Stade Jan Breydel, et voudront utiliser cet avantage. "Nous attendons entre 9.000 et 11.000 supporters et cela nous donnera un coup de pouce", a déclaré Muslic. "Kilmarnock a joué un match fantastique la semaine dernière. Nous voulons faire de même demain (jeudi, ndlr)."

Le partage du match aller n'a pas perturbé les joueurs du Cercle selon Muslic. "La semaine dernière, il y a eu des bons points mais aussi des points à améliorer. À nous d'en tirer les leçons. Nous essayerons de profiter de l'avantage de jouer à domicile. Ce ne sera pas un match facile."