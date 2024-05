Les Pays-Bas dévoilent leur liste de 26 joueurs avec Bart Verbruggen

L'ancien gardien d'Anderlecht Bart Verbruggen figure bel et bien dans la sélection. Joshua Zirkzee (Bologne, ex-Anderlecht), touché à la cuisse lors de la 36e journée du championnat d'Italie, et Noa Lang (PSV Eindhoven, ex-Club Bruges), blessé également, n'étaient pas présents dans la présélection.

Par rapport à la présélection de 30 joueurs dévoilée il y a deux semaines, Nick Olij (Sparta Rotterdam), Ian Maatsen (Dortmund) et Quinten Timber (Feyenoord) n'effectueront pas le voyage en Allemagne. Le forfait de Marten de Roon (Atalanta), blessé, était connu depuis lundi.

Les Néerlandais débuteront leur préparation le samedi 1er juin et joueront deux matches de préparation contre le Canada (6 juin) et l'Islande (10 juin) avant de prendre la direction de l'Allemagne. Ils rencontreront la Pologne (16 juin), la France (21 juin) et l'Autriche (25 juin) dans le groupe D.

. La sélection

Gardiens: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford/Ang), Bart Verbruggen (Brighton/Ang),