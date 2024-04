Les Rangers éliminent les Hearts et rejoignent le Celtic en finale de la Coupe d'Écosse

Avec un doublé de Cyriel Dessers, les Glasgow Rangers de Philippe Clement se sont imposés 2-0 face au Heart of Midlothian dimanche, en demi-finale de la Coupe d'Écosse au stade Hampden Park de Glasgow. Ils joueront en finale l'éternel rival et voisin, le Celtic.

Samedi, le Celtic a éliminé Aberdeen dans la première demi-finale. Les Bhoys étaient tenus en échec (3-3) à l'issue de la prolongation et se sont finalement imposés 5-6 aux tirs au but.

Face au club d'Édimbourg, Dessers (ex-Genk, Lokeren et Courtrai) a marqué un premier but après cinq minutes de jeu. Il a fait le break en deuxième période (78e). Nicolas Raskin est monté au jeu en fin de rencontre (80e).

La finale aura lieu le 25 mai, toujours à Hampden Park.

Avec 41 victoires (une dernière en 2023), le Celtic est le club qui a remporté le plus de Coupes d'Écosse, une des plus vieilles compétitions de football au monde (la première édition a été disputée en 1873/1874). Les Rangers se sont imposés à 34 reprises, soulevant le trophée pour la dernière fois en 2022. Les clubs rivaux de Glasgow ne s'étaient plus rencontrés en finale depuis 2002 et une victoire 3-2 des Rangers.

En Angleterre, Aston Villa, avec Youri Tielemans, a dominé Bournemouth 3-1 lors de la 34e journée de Premier League à Birmingham. Les Villans s'accrochent à la quatrième place et comptent désormais 66 points, six de plus que Tottenham qui a cependant joué deux matches de moins.