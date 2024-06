L'Espagne écrase l'Irlande du Nord pour son dernier match de préparation

La 'Roja' a été surprise après deux minutes avec un but de Daniel Ballard (2e) avant de dérouler avec un doublé de Pedri (12e et 29e), Alvaro Morata (18e) et Fabian Ruiz (35e) pour mener 4-1 au repos. En seconde période, Mikel Oyarzabal a donné au score son allure définitive (60e).

L'Espagne a été versée dans le groupe B, le groupe de la mort, à l'Euro avec l'Italie, la Croatie et l'Albanie. Les champions d'Europe 2008 et 2012 débuteront contre la Croatie (15 juin) avant d'affronter l'Italie (20 juin) et l'Albanie (24 juin).