L'Espagne et l'Écosse ne tremblent pas dans le groupe des Diablotins

L'Espagne et l'Écosse se sont toutes deux imposées à l'extérieur mardi soir dans le groupe de qualification des espoirs belges pour l'Euro U21 2025. La Belgique se retrouve donc à nouveau à la troisième place du classement de la poule B.

Les Espagnols ont battu la Hongrie 0-1 grâce à un but de Roberto Navarro à la 20e minute. Les Ecossais ont écarté Malte 0-5 grâce à des buts de Matthew Ellul (3e, contre-son-camp), Dane Murray (9e), Josh Mulligan (17e), Lennon Miller (56e) et Lewis Neilson (82e). La Belgique a gagné 0-3 contre le Kazakhstan plus tôt dans la journée.

L'Espagne est en tête du classement de la poule B avec 22 points après huit des dix journées et est désormais assurée de remporter le groupe. L'Écosse et la Belgique suivent avec 16 points, 6 unités derrière l'Espagne. Les Écossais sont provisoirement devant les Diablotins grâce à leur victoire 0-2 en confrontation directe en novembre 2023.