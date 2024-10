L'Espagne remporte une courte victoire face au Danemark au bout d'une rencontre dominée

L'Espagne a remporté une courte victoire contre le Danemark (1-0), samedi à l'occasion de la 3e journée de Ligue des Nations. Dominateurs, les Espagnols ont dû faire preuve de patience avant de sceller leur victoire et prendre la tête de leur groupe A4.

Le but de Zubimendi n'est en effet tombé qu'à la 79e minute du match, bien que la Roja était menaçante face à des Danois bien timides. Ce résultat combiné à la victoire de la Serbie face à la Suisse (2-0) voit donc l'Espagne dominer le classement avec 7 points devant le Danemark (6 points). Les Serbes sont en balance, 3e avec 4 unités tandis que la Suisse est dernière sans avoir empoché le moindre point.

Le Portugal a quant à lui brillé en Pologne (1-3) et poursuivi son parcours sans faute dans le groupe A1. Bernardo Silva a lancé les hostilités à la 26e minute, avant que l'inévitable Cristiano Ronaldo n'inscrive son 133e but en sélection (37e). Avec la rencontre en main, les hommes de Roberto Martinez ont tremblé au moment de la réduction de l'écart de Piotr Zielinski (78e), mais le but contre son camp de Jan Bednarek (88e) a mis fin au suspense.