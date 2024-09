L'ex-sélectionneur du Brésil Tite limogé par Flamengo

"Tite et son staff technique ne sont plus en charge de l'équipe rouge et noire", a indiqué le club le plus populaire du Brésil, sur son compte Instagram. L'ancien international brésilien Filipe Luís, qui dirige l'équipe des moins de 20 ans de Flamengo, va assurer l'intérim, a ajouté le club carioca.

Adenor Leonardo Bachi, dit "Tite", était sous pression depuis plusieurs semaines.

Le technicien de 63 ans n'a pas réussi à faire jouer au "Mengão" un football à la hauteur de l'effectif dont il dispose, l'un des plus puissants et des plus chers du continent américain.