L'homme d'affaires David Helmer arrive comme nouvel investisseur au Sporting de Charleroi

Le président du Sporting de Charleroi Fabien Debecq et l'administrateur délégué du club Mehdi Bayat ont présenté vendredi en fin d'après-midi, lors d'une conférence de presse, David Helmer, le nouvel investisseur. Sa structure Catalytik Group occupera une place d'actionnaire minoritaire au sein du capital du club.

Les responsables du club n'ont pas indiqué le montant de l'investissement consenti par l'homme d'affaires américain. Ils n'ont pas précisé non plus le pourcentage d'actions qu'il détenait désormais. "Mais à nous trois, Fabien Debecq, Davil Helmer et moi-même, nous détenons désormais 95% des actions du club", a indiqué Medhi Bayat.

L'administrateur délégué du Sporting de Charleroi a indiqué que l'investissement de l'homme d'affaires américain se déclinait en rachat de parts et en augmentation de capital. À ce second niveau, "ce sont 6 millions d'argent frais dont le club va pouvoir disposer", a précisé Medhi Bayat