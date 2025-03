Après la déception du match aller, le Paris Saint-Germain peut-il créer l'exploit à Liverpool?

27 tirs à 2, 70% de possession de balle, ce sont les statistiques complètement folles du match aller entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Pourtant, les Reds se sont imposés en toute fin de rencontre grâce au but d'Harvey Elliott, qui remplaçait un Mohamed Salah, fantomatique. Le match retour a lieu ce mardi, à Anfield, et promet d'être renversant.

Alisson l'infranchissable

Les hommes d'Arne Slot ont été acculés durant toute la rencontre, et sans un match exceptionnel de leur gardien, Alisson, les Reds auraient pu quitter le Parc des Princes sur 3 ou 4-0.