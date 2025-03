Le braquage de l'année: le PSG surclasse Liverpool mais se fait punir dans les derniers instants

C'est le hold up complètement dingue ! Alisson sert Nunez en profondeur. Les défenseurs parisiens se trouent et la ballon arrive chez Elliott qui enroule côté droit du but. C'est 0-1 !

Kvaratskhelia et Ruiz sortent, Gon!alo Ramos et Zaïre-Emery montent au PSG. Endo remplace Gravenberch de l'autre côté.

Doué remplace Barcola côté parisien. Diaz et Jota sortent côté anglais, Curtis Jones et Darwin Nunez montent sur le terrain.

Le PSG est vraiment très bon et s'offre une triple occasion ! Alisson sort une superbe parade sur une frappe de près avant que Barcola ne se heurte à un défenseur. Il se retrouve ensuite seul face au but vide, mais gêné par des défenseurs, il envoie ça au-dessus !

Ousmane Dembélé, encore lui, fait un superbe travail et rentre dans l'axe, mais sa frappe à distance est contrée. Dans la foulée, les Parisiens ouvrent le score sur une frappe enroulée de Kvaratskhelia, qui a été parfaitement isolé sur la droite du rectangle. C'est un très joli but... qui est finalement annulé pour une position de hors-jeu !

On sent que ce match est fondamental pour le PSG. Les joueurs ont ainsi reçu un superbe accueil de leurs supporters à leur arrivée au stade.

20h06

Le onze anglais

Et on se dirige ensuite vers Liverpool ! Là-aussi, une équipe sans réelle surprise. La ligne offensive sera emmenée par Mo Salah, qui totalise déjà 30 buts et 22 passes décisives cette saison, dont 3 buts et 4 assists en Ligue des Champions. On retrouve les cadres habituels, comme Van Dijk, Gravenberch ou encore Luis Diaz dans ce onze.