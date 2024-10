"Bruges va devoir subir une grosse pression": Silvio Proto préface le choc du Club à l'AC Milan en Ligue des Champions

"C'est quand même une équipe avec beaucoup de qualité. Ils avaient souvent l'habitude d'avoir un vrai numéro 9 qui marque, là on voit que cette année c'est plus compliqué. Abraham joue, mais n'a pas marqué énormément (1 seul but en championnat cette saison), et Morata n'est plus tout jeune (2 buts en chamionnat cette saison). Mais ça reste une grande équipe, surtout à domicile", ajoute ensuite notre consultant.

Pour l'ancien gardien d'Anderlecht, la clé du match se trouvera sur le côté gauche milanais. "Leão revient de blessure. Il faudra voir comment le côté gauche de l'AC Milan va se comporter avec Hernandez et Leao. En face, Bruges est quand même une équipe qui joue assez ouvert, ce n'est pas une équipe qui sait jouer bas. Ils aiment bien faire le jeu", souligne Silvio Proto.

"On peut s'attendre à ce que l'AC Milan mette une pression haute dès le début du match. Ca peut être compliqué pour Bruges, mais ils ont des armes aussi pour partir en contre. Ils ont les qualités pour faire quelque chose", conclut notre consultant.

Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, en 2003, Bruges avait créé l'exploit en s'imposant à San Siro (0-1) face à un AC Milan champion d'Europe en titre. Pourront-ils réitérer la même performance?

Réponse dès 18h45, en direct, sur RTL club et RTL play.