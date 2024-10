C1: Donnarumma, retour perdant pour le PSG

Adrian Dennis

De retour après trois matches à l'infirmerie, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma n'a pas été irréprochable face à Arsenal (2-0), fautif sur le premier but et surpris sur le second, mais évite la débâcle lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

"Je suis heureux et j'espère rester ici de nombreuses années, marquer l'histoire, atteindre mon objectif de rejoindre Marquinhos qui a fait tant d'années. J'espère vraiment être à la hauteur, être un leader et aussi donner un coup de main aux nouveaux qui vont arriver", avait-il affirmé auprès de l'UEFA, juste avant le choc.