C1 féminine: "On n'a volé notre place à personne", avertit Clara Mateo (Paris FC)

R: "Depuis qu'on est toutes petites c'était un rêve. Maintenant on y est, il faut mettre le rêve de côté et repartir de l'avant. On est prêtes pour engranger des points. Forcément c'est une année d'apprentissage mais après on est toutes compétitrices. On a envie d'aller le plus loin possible. On a à cœur de bien représenter notre club. L'objectif est de se qualifier pour les quarts de finale, tout est encore possible. On a notre destin entre les mains."

Q: Qu'est-ce que cela représente de jouer contre Chelsea ou le Real Madrid?

R: "Que ce soit Chelsea (défaite 4-1, NDLR) ou le Real, il n'y a que des internationales. C'est très intéressant de se confronter aux meilleures équipes européennes, ça nous permet de voir où on en est. A Chelsea, on n'a pas à rougir de notre première mi-temps, on rivalisait avec une des meilleures équipes. Le Real, en plus d'être une très grande équipe, c'est une image de marque. Ça évoque quelque chose. C'est beaucoup de fierté d'avoir la chance de jouer de tels matches. Ça va ramener du monde dans le stade."