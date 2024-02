C1: Naples accroche le Barça et garde des raisons d'espérer

Nommé lundi soir en remplacement de Walter Mazzarri, qui avait lui même succédé à Rudi Garcia mi-novembre, Francesco Calzona n'a eu que deux séances d'entraînement pour préparer ce choc aux allures de dernière chance pour le Napoli, distancé en championnat (9e à 27 points de l'Inter) et éliminé de la Coupe d'Italie.

Le miracle espéré n'a pas eu lieu, pas plus que la déroute redoutée: quarante-huit heures après avoir découvert son troisième entraîneur de la saison, Naples a fait jeu égal avec le FC Barcelone (1-1) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mercredi.

Les trente premières minutes n'ont pas dû rassurer le technicien italien qui, entraîneur-adjoint du Napoli entre 2015 et 2018, puis en 2021-22, a retrouvé un club loin d'être souverain devant son public avec sept défaites toutes compétitions confondues cette saison à domicile.

Son équipe a d'abord été nettement dominée par le Barça, supérieur dans tous les domaines.

Le champion d'Espagne en titre a mis d'entrée Naples sous pression avec deux tentatives sans complexe (4e et 8e) du prodige Lamine Yamal, devenu à 16 ans et 223 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la C1 à disputer un match à élimination directe.