Duel 100% français, des Belges sur les terrains : il n’y a pas que Manchester City – Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions

Si le choc entre les Cityzens et les Merengues (à suivre dès 20h10 en direct sur RTL Club et RTL Play) attirera évidemment les regards, les autres rencontres des barrages aller de la Ligue des Champions prévues ce mardi (à voir dans le Champions Tour dès 23h15) vaudront également le détour.

Mbangula est encore en pleine phase d’apprentissage à la Juventus, même si l’ailier, âgé de 21 ans, vient d’enchainer 2 titularisations en Ligue des Champions. Utilisé avec précaution (943 minutes de jeu) par Thiago Motta cette saison, il devra sans doute améliorer ses stats (3 buts et 3 assists) pour prendre une place plus importante au sein du club italien. Sa première saison avec l’équipe A est cependant une réussite.

Le duel entre le Sporting CP et le Borussia Dortmund oppose deux Diables Rouges (et anciens coéquipiers à Anderlecht): Zeno Debast et Julien Duranville.

De l’autre côté, Julien Duranville a un nouvel entraineur depuis quelques jours : Niko Kovac. Pour son premier match, l’entraineur croate a perdu (1-2 face à Stuttgart) et a fait monter notre Diable Rouge à la 85e. Il reste désormais à savoir quelle place le jeune ailier de 18 ans parviendra à se faire dans la hiérarchie pour la suite de la saison.

Brest – PSG

C’est incontestablement LA belle histoire de cette saison en Ligue des Champions. Pour sa première participation à une Coupe d’Europe, Brest a déjoué tous les pronostics en se qualifiant pour les barrages. Les hommes d’Eric Roy ont été pragmatiques lors de la phase de Ligue : ils ont remporté toutes les rencontres face à des adversaires abordables (Sturm Graz, Salzbourg, Sparta Prague) et créé deux exploits (victoire contre le PSV et partage contre le Bayer Leverkusen). Et si l’histoire se répétait ?

Ce ne sera évidemment pas simple face aux Parisiens. Si on se base sur les faits, c’est même une mission très compliquée : le PSG est invaincu depuis 16 matchs, a battu Brest 2 fois en Ligue 1 cette saison (3-1 et 2-5, le 1er février) et Ousmane Dembélé marche sur l’eau : il a déjà inscrit 13 buts en 2025. Luis Enrique peut aussi compter désormais sur la présence de la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia dans cette compétition.

Vous pourrez voir toutes les actions essentielles des rencontres Brest-PSG, Juventus-PSV et Sporting CP – Dortmund dans le Champions Tour. Rendez-vous à 23h15 sur RTL Club et RTL Play.