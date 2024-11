FC Bruges-Aston Villa EN DIRECT: les Brugeois envoient un onze attendu, une grosse surprise à Aston Villa

Mauvaise nouvelle pour les fans des Diables Rouges: Amadou Onana ne débutera pas ce soir à Bruges. Unai Emery a préféré aligner Kamara aux côtés de Tielemans. Attention à Watkins et Bailey sur la ligne offensive. On le rappelle, Vila a fait un superbe 9/9 jusqu'ici en Ligue des Champions.

Here’s how we line-up to take on Club Brugge #UCL || #UpTheVilla pic.twitter.com/2D4sWWjjg8