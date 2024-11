À Villa, Tielemans et Onana sont de vrais Diables

Comble de malchance, c’est Aston Villa qui se présente au Jan Breydel. Les Villains sont dans le top 3 de cette phase de Ligue, avec un bilan impeccable de 3 victoires en autant de rencontres et surtout aucun but encaissé ! Absent de la plus belle scène européenne depuis 1983, Aston Villa déjoue les pronostics de façon étonnante et on ne se plaindra pas de ce vent de fraicheur sur la C1.

Nos deux Diables Rouges, Youri Tielemans et Amadou Onana, sont des pions essentiels du noyau d’Unai Emery. Capitaine chez les Diables lors du dernier rassemblement, Youri Tielemans est clairement le patron de l’entrejeu de Villa. Cette saison, il est un titulaire indiscutable aux yeux de son coach : 10 titularisations en Premier League, 3 en Ligue des Champions, pour un total cumulé d’1 but et 4 passes décisives, et quasi 100% de temps de jeu. Cela contraste parfois avec le Tielemans que l’on voit chez les Diables Rouges, où son impact est probablement moins marqué.