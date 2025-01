Frayeur à Manchester City: un shop prend feu à quelques mètres du stade avant le choc contre Bruges

Les stewards ont éloigné les supporters de l'endroit, et les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie. Le bus de l'équipe des Cityzens a également dû emprunter une autre entrée. "Manchester City peut confirmer qu'un incendie s'est déclaré dans l'un des kiosques, près de l'entrée de la Colin Bell West Stand. Les services de secours sont sur place et l'incendie a été éteint. La sécurité de tous ceux qui assistent au match de ce soir est une priorité absolue et, par conséquent, tous les événements prévus pour la réception dans la tribune ouest ont été annulés, y compris l'événement pour les nouveaux joueurs et l'arrivée de l'équipe première", a confirmé le club mancunien sur les réseaux sociaux.