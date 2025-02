Il n'y a jamais eu de match: le Real Madrid marche sur Manchester City et file en 1/8e de finale de la Ligue des Champions

Le Real Madrid est donc qualifié pour les 1/8e, où ils affronteront le Bayer Leverkusen ou l’Atlético de Madrid.

90'+4 C'est fini Fin du match. Manchester City n'aura pas existé et s'incline finalement 3-1. Les Anglais sont éliminés et le Real Madrid ira en 1/8e de finale, contre Leverkusen ou l'Atlético de Madrid !

90'+1 LE BUT ! Manchester City réduit l'écart dans le temps additionnel. Marmoush trouve la barre sur coup-franc et Nico Gonzalez est là pour pousser le ballon au fond. 3-1.

82' Changement, encore Luka Modric remplace Aurélien Tchouaméni à Madrid.

78' Changements Deux changements à Madrid. Ceballos et Mbappé sortent. Camavinga et Diaz montent au jeu.

73' VINI ! Vinicius a cru participer à la fête. Le Brésilien hérite du ballon à l'entrée de la surface et frappe, c'est côté. Quelques instants plus tard, il enroule côté droit du but, mais Ederson est là.

70' Mbappé, encore Le Français est injouable. Il met Aké dans le vent en accélérant et sert Vinicius en retrait, mais son ballon est contré.

61' ET DE 3 ! On le sentait venir: le Real Madrid fait 3-0 sur un triple de Kylian Mbappé ! Le Français est trouvé côté droit et se joue de Foden avant d'enrouler au sol sur la droite du but. C'est une démonstration !

57' QUELLE OCCASION ! Valverde donne un centre génial au petit rectangle. Mbappé reprend mais va au duel avec Ederson, qui dévie le ballon en corner ! Que c'était joli !

49' Nouvel envoi Le Real Madrid repart sur les mêmes bases. Après un bon mouvement collectif, Rodrygo obtient un ballon sur la droite de la surface. Son envoi est finalement trop enlevé.

48' La jaune Nico Gonzalez prend la jaune pour avoir presque arraché le short de Vinicius.

45'+2 C'est la pause Manchester City est mené 2-0 à la pause. Le Real Madrid, chirurgical et tout simplement supérieur, mène 5-2 au cumul. C'était une première période à sens unique. A tout de suite pour les 45 dernières minutes !

38' Jaune Carton jaune pour Bellingham qui laisse traîner son pied sur Foden.

34' OH QUEL BUT ! Et c'est 2-0 pour le Real Madrid ! Quel but génial de Kylian Mbappé ! Bellingham lance Vinicius, qui donne à Rodrygo qui donne à Mbappé. Le Français fait une feinte géniale devant Gvardiol et trompe Ederson d'une frappe puissante. C'était magnifique !

28' Premier carton Gündogan prend jaune pour une faute d'antijeu sur Rodrygo.

24' Un match haché Pour le moment, la rencontre manque un peu de fluidité. Les Espagnols combinent bien, mais parfois, cela manque un poil de rythme.

15' BELLINGHAM ! Belle occasion pour Jude Bellingham ! L'Anglais est trouvé sur corner et reprend de la tête, mais le ballon en cloche est un rien trop croisé.

12' City galère Les Anglais ne se créent aucune occasion jusqu'ici. Ce but leur a fait très mal, moralement, cela semble très compliqué.

4' OH LE BUT ! Et voilà, le premier but tombe dès la première occasion ! Kylian Mbappé est servi en profondeur par Asencio, qui trouve le dos de Dias. Le Français lobe Ederson et place dans le filet latéral. C'est déjà 1-0 !

0' C'est parti ! La rencontre est lancée ! Bon match à tous !

20h27 Où en est De Bruyne ? Kevin De Bruyne peine à retrouver son niveau. Le Diable Rouge est même sur le banc ce soir, lui qui reste intéressant, intelligent, mais qui cale un peu physiquement. Faut-il s'en inquiéter ? On en parlait dans le Vestiaire.

19h57 La compo de City On fait pas mal tourner, en revanche, du côté de Manchester City ! De Bruyne et Haaland sont sur le banc, par exemple. Le Finlandais s'était fait mal au genou contre Newcastle. Savinho et Marmoush sont titulaires. Comme Nico Gonzalez. Your City team to take on Real Madrid



XI | Ederson, Khusanov, Stones, Dias (C), Gvardiol, Nico, Gundogan, Bernardo, Foden, Savinho, Marmoush



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Ake, Kovacic, Haaland, Grealish, Doku, De Bruyne, Nunes, Lewis, McAtee#ManCity | #UCL pic.twitter.com/qn1W7ZBZyz — Manchester City (@ManCity) February 19, 2025

19h45 La compo du Real Madrid Un changement important du côté du Real Madrid, qui alignera bien Rüdiger en défense centrale. L'Allemand est de retour et permet à Tchouaméni de remonter dans le milieu du jeu, où Camavinga a perdu sa place. Pour le reste, pas de changement. Valverde sera arrière droit et le quatuor habituel débute devant. Nuestro XI inicial!

@ManCityES pic.twitter.com/tXx6xXblhw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 19, 2025