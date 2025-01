Ils ont arraché leur qualification malgré la défaite: le résumé de l'étrange soirée de Bruges à Manchester City

Mateo Kovacic a égalisé rapidement au retour des vestiaires pour les Anglais, en partant seul de son rond central, et plaçant une frappe hors de portée de Simon Mignolet (52e, 1-1). Malgré une occasion franche pour Tzolis (60e), c'est Joel Ordonez qui a permis à Manchester City de prendre la main dans la rencontre, en déviant malencontreusement un centre dans son propre but (62e, 2-1).

Dix minutes plus tard, Mignolet et Brandon Mechele ont préservé les espoirs brugeois en sauvant des tentatives de Haaland et Savinho (73e), mais ce n'était que partie remise, le Brésilien faisant le 3-1 pour City dans le dernier quart d'heure (77e), entérinant la victoire anglaise. Bruges affrontera l'Atalanta, 9e, ou Dortmund, 10e, lors des barrages qui auront lieu les 11/12 et 18/19 février prochain. Le tirage au sort des barrages aura lieu le vendredi 31 janvier prochain (12h00).