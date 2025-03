Ils tiennent bon mais cèdent à 10 minutes de la fin: revivez la défaite de Bruges-Aston Villa

Les Anglais ont rapidement ouvert la marque par l'intermédiaire de l'ancien joueur du KRC Genk Leon Bailey (3e, 0-1) avant que Maxim De Cuyper ne rétablisse l'égalité quelques minutes plus tard (12e, 1-1). La rencontre s'est finalement jouée dans les dix dernières minutes avec deux nouveaux buts inscrits par les visiteurs via un but contre son camp de Brandon Mechele (82e, 1-2) et un penalty de Marco Asensio (88e, 1-3).

Battu sur la plus petite des marges début novembre en phase de ligue, Aston Villa avait à coeur de prendre sa revanche dans la Venise du nord. Les Britanniques démarraient d'ailleurs tambour battant en ouvrant la marque dès l'entame de match. Sur un coup franc de Youri Tielemans, le défenseur anglais Tyrone Mings s'élevait plus haut que tout le monde pour remettre le ballon en retrait à Leon Bailey qui crucifiait Simon Mignolet d'une très belle reprise de volée (3e, 0-1). Le portier des Blauw en Zwart empêchait ensuite les visiteurs de doubler la mise en s'interposant devant une frappe sèche de Marcus Rashford.