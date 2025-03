Ligue des Champions: le Bayern de Kompany envoie un énorme message en écrasant le Bayer Leverkusen

Car depuis qu'il a rejoint le Werkself (le onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904), Xabi Alonso n'avait jamais perdu en six rencontres face au Bayern: trois victoires et trois matches nuls. Avec au bout de la saison passée, un premier titre de champion en 120 ans d'existence, et propriété exclusive munichoise du printemps 2013 au printemps 2023.

Dans une Allianz Arena pleine à craquer avec ses 75.000 spectateurs (dont 4.000 supporters de Leverkusen) et une grosse ambiance de soirée européenne, les coéquipiers de Manuel Neuer ont dominé les débats, se créant les premières occasions de la rencontre. Et qui d'autre que l'Anglais Harry Kane pour mettre les Munichois sur de bons rails. Dès la 9e minute, sur un centre du Français Michael Olise, le capitaine et meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise a devancé le défenseur français Nordi Mukiele de la tête pour inscrire son 8e but de la saison en Ligue des champions.

Musiala buteur, Mukiele exclu

Supérieur dans le jeu pendant les 45 premières minutes, le Bayern a trouvé les montants de Leverkusen à la 22e minute, lors d'un corner tiré tendu par Joshua Kimmich et repris par Jamal Musiala de la tête derrière Granit Xhaka et devant la sortie de Matej Kovar. Mais la tentative du joyau allemand, qui a prolongé au Bayern jusqu'en 2030, est venue toucher la barre transversale.