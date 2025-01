Ligue des Champions: le Real Madrid impressionne et plante 3 buts à Brest

Partager:

Malgré un meilleur match que contre Barcelone (0-3), Brest a été battu sur le même score par le Real Madrid, tenant du titre de la Ligue des champions, mercredi, pour la dernière journée de la première phase.

La qualification pour les barrages d'accession aux huitièmes de finale, un résultat inespéré au début de saison, viendra certainement atténuer la déception bretonne.

Les Ty-Zefs ont d'ailleurs fait encore belle figure, globalement, bien plus consistante en tout cas que la semaine dernière contre Donetsk (0-2), qui restera la grande déception de cette campagne, ou que face au Barça, l'autre équipe du chapeau 1 offerte par le tirage au sort. Mais face à un Real qui avait décidé de jouer à fond sa chance théorique d'intégrer in extremis le top 8 et se qualifier directement pour les huitièmes, il n'y avait pas grand chose à faire. Brest redoutait évidemment au premier chef Kylian Mbappé, en net regain de forme, mais le Français n'a pas réussi à ajuster la mire (13e, 16e, 88e) ou il a trouvé sur sa route un Marco Bizot solide (49e, 78e) et qui n'a rien pu faire sur les trois buts.

C'est Rodrygo qui a été l'attaquant merengue le plus en vue. Après avoir vu une tête boxée par le Néerlandais volant, il a fait mouche quelques secondes plus tard, sur une frappe millimétrée poteau rentrant (0-1, 27e). Le Brésilien, souvent dans l'ombre de la doublette Mbappé-Vinicius Jr, suspendu pour ce match, s'est encore signalé en marquant le troisième but, en se montrant le plus vif pour reprendre un ballon repoussé par Bizot devant l'avant-centre français (0-3, 78e). PSG ou Benfica en barrage pour Brest Entre-temps, le deuxième but était venu d'un excellent mouvement collectif, qui a permis de décaler Lucas Vazquez, dont le centre en retrait a été poussé au fond par Jude Bellingham, seul aux six mètres (0-2, 56e). À lire aussi Une défaite, mais ça passe: Bruges craque contre Manchester City mais jouera les barrages de la Ligue des Champions Cinq minutes avant ce deuxième but, qui a définitivement fait basculer le match, il y avait eu un premier tournant de taille avec une égalisation de Ludovic Ajorque annulée après consultation de la VAR, pour hors-jeu (51e). Si la victoire du Real ne se discute pas, les Brestois auraient tout de même mérité au moins d'être récompensés par un but car ils n'ont pas fait que défendre.