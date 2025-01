Des surprises dans le top 8, les favoris se sauvent la vie: découvrez les équipes qualifiées en Ligue des Champions

La phase de ligue de la Ligue des Champions est désormais terminée. Les derniers verdicts sont tombés ce soir, au terme de la huitième et dernière journée de la première phase.

Liverpool, malgré une défaite au PSV, sera le grand vainqueur de cette première phase. Le Barça, Arsenal, l'Inter Milan, l'Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa seront en 1/8e de finale, eux qui ont réussi à valider leur ticket pour le top 8.

C'est désormais terminé pour la phase de ligue de la Ligue des Champions ! On le savait, cette dernière soirée pouvait coûter cher à plusieurs grands noms du football européen. Mais au final, tout le monde a fini par se sortir du piège.

L'Atalanta est donc en barrage, comme Dortmund. L'une de ces deux équipes sera opposée à Bruges en barrages. On notera aussi les sauvetages de Manchester City, vainqueur de Brugeois et finalement 22ème. Le PSG est 15ème. Brest, la belle surprise de la saison, valide sa place pour les barrages et termine 18ème. Le tirage au sort de ces barrages est prévu vendredi.

Le classement final