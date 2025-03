Ligue des champions: opération remontada pour Bruges face à Aston Villa

Le Club de Bruges s'était incliné face à Aston Villa la semaine dernière au Jan Breydel (1-3) en 1/8ème de finale aller de Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart tenaient le match nul jusqu'au but contre son camp de Mechele en fin de match.

Bruges n'a pas à rougir de sa prestation au match aller, après avoir été menés rapidement grâce au but de Leon Bailey, les Brugeois avaient bien répondu en égalisant 9 minutes après par De Cuyper. Ils ont ensuite poussé pour prendre l'avantage, mais Martinez repoussait l'envoi puissant de Talbi. En deuxième période, c'était Vanaken qui voyait sa tête repoussée de manière incroyable par le tibia de Mings.

En fin de rencontre, les Blauw en Zwart ont cédés, et Mechele repoussait un centre de Rogers dans son propre but. Juste après, Tzolis provoquait un penalty et Asensio se chargeait de le transformer.