Ligue des Champions: séduisant, Lille domine le Slavia Prague et se rapproche de la qualification

Jonathan David, par exemple, obtenait deux énormes opportunités en pleine surface, manquant de précision pour envoyer le cuir au-dessus des cages. Zhegrova, lui aussi très en vue dans ce premier acte, avait également des opportunités en or. Mais juste avant le repos, Chory pensait pouvoir refroidir le stade, avec une demi-volée croisée venue lécher le poteau. Mais le score n’évoluait pas : 0-0 au repos.

Le Slavia Prague reprenait bien la rencontre avec deux occasions, mais à la 54ème minute, Jonathan David donnait méritoirement l’avance à Lille sur une bonne frappe, contrée par un défenseur et mise hors de portée du gardien. A l’heure de jeu, les Tchèques pensaient égaliser, le but était finalement annulé pour une faute de main sur le ballon menant au but. Edon Zhegrova donnait finalement de l’air aux Lillois avec une belle action en solitaire, conclue à la 74ème par une frappe enroulée venue se loger dans les filets tchèques.

Le Slavia pensait à nouveau marquer, mais la reprise de la tête était finalement déjugée par la VAR pour une position de hors-jeu au départ du ballon. Lille s’impose 2-0 et se retrouve dans une position idéale avant le match retour, prévu mercredi prochain à Prague.



Lille-Slavia Prague: le match en direct

90'+4 Fin du match ! Le LOSC s'impose 2-0 et prend l'avantage dans ce barrage de Ligue des Champions. Le match retour aura lieu mercredi prochain, à 21h. 80' Deuxième but annulé ! Le Slavia, encore une fois, est privé d'un but par la VAR, qui voit une position de hors-jeu sur une reprise de la tête au petit rectangle. Quel chef d’œuvre ce Zhegrova #LOSCSLA — (@Amauryy59) August 20, 2024 77' ET LE BREAK ! Quel joli but d'Edon Zhegrova ! Le joueur lillois dépose les défenseurs et enroule légérement sa frappe pour faire 2-0. Lille est lancé ! 72' Lille pousse Les Lillois cherchent désormais à faire le break. Ils sont un peu maladroits dans le rectangle, mais les Tchèques peinent à réagir. Alexsandro je sais pas dans quel etat le regarder jouer , peut etre tres bon comme lunatique et dangereux #LOSCSLA — Mike (@StaesMike) August 20, 2024 64' But annulé pour le Slavia ! Le Slavia Prague est privé du but égalisateur pour une faute de main. 62' Le LOSC en gestion Les Lillois sont en mode gestion désormais. On le sent, ils sont capables de gérer ce résultat. Quel cyborg ce Jonathan David..une machine a enfiler les buts..#LOSCSLA — Nekkro (@NRomenzer) August 20, 2024 52' LE BUT ! On le sentait venir sur l'ensemble du match, le voilà enfin: Jonathan David ouvre le score. Bien servi en pleine surface, David reprend bien et le ballon, légèrement contré, file dans le but. Le match est lancé ! 50' Réplique lilloise Le LOSC obtient une première occasion dans cette seconde période. La tête de Diakité va au-dessus. Prestation (presque) aboutie du #LOSC. Les lillois sont au dessus. Maintenant, il faut marquer ! #LOSCSLA — Bastien Ducrocq (@Basducrocq) August 20, 2024 48' Le Slavia revient bien Deux frappes en deux minutes pour le Slavia Prague ! Une seule est cadrée mais peut facilement être captée par le gardien. 45' C'est reparti La seconde période vient de commencer. 45'+3 C'est la pause Fin de la première période. Lille peut s'en vouloir de ne pas encore avoir mis de but dans ce match, qu'ils dominent très largement. Ils ont même frôlé la correctionnelle, avec une demi-volée de Chory, qui a trop croisé sa frappe. C'est très faible le Slavia. #LOSCSLA — Ewen (@Ewendgt_) August 20, 2024 39' Les Tchèques sont bloqués Le Slavia ne parvient plus à respirer. Ces dernières minutes, on peut signaler le carton jaune pour Masopust pour une faute sur Cabella. Mais aussi une belle frappe lointaine de Zhegrova, stoppée par le portier. 32' Quelle occasion ! Cabella récupère le ballon haut et sert Zhegrova dans la surface. Sa frappe est bien stoppée par le gardien, mais le ballon revient chez Jonathan David qui met au-dessus. C'était une balle de but, ça ! 30' Lille pousse Les Lillois poussent bien depuis quelques minutes, avec notamment une tentative lointaine et une frappe vicieuse, à distance, captée par le gardien. Jonathan David a ensuite obtenu la plus grosse occasion de la première période, avec une reprise aux abords du petit rectangle, qui passe juste au-dessus. Ennuyant un peu le match#LOSCSLA #ChampionsLeague — Pyurem(VAFC en National) (@Pyurem59) August 20, 2024 18' Pas grand-chose à signaler Il ne se passe toujours pas grand-chose. On signalera tout de même le carton jaune brandi à Thomas Meunier pour une intervention rugueuse de l'épaule. 8' Première occasion Lille, qui est bien rentré dans son match, se crée la première occasion. Gudmundsson se débarrasse de son défenseur et rentre dans la surface. Il frappe de la gauche, dans un angle fermé, mais c'est sur le gardien. Aller les Lillois on gagne ce soir avant le retour !! #LOSCSLA — Nico-63 (@Darkzor_11) August 20, 2024 0' C'est parti ! Coup d'envoi de la rencontre ! 20h28 La compo du Slavia Voici dorénavant le 11 du Slavia Prague. C'est exactement la même équipe que celle qui avait affronté l'Union le 13 août dernier. Attention à Chory, Provod et Schranz, qui combinent très bien offensivement cette saison. Vítězná sestava se nemění V prvním kole play off #UCL bude stejně jako proti Unionu bojovat tato základní ! #lilsla



Článek https://t.co/qFlHXyud4M pic.twitter.com/vruze8pGQK — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 20, 2024 19h55 Meunier sera titulaire Les compositions sont tombées à l'instant. Bonne nouvelle à Lille: Thomas Meunier va débuter sur le côté droit de la défense. Le Diable Rouge sera aux côtés de Diakité, Alexsandro et Gudmundsson dans une défense à 4. On notera aussi la présence de Jonathan David en pointe. Voici la composition des Dogues pour affronter le @slaviaofficial



Coup d'envoi dans 1 heure #LOSCSLA pic.twitter.com/Fnw3JD1WI7 — LOSC (@losclive) August 20, 2024 19h45 Bonsoir à tous Bonsoir tout le monde ! Bienvenue dans ce live du barrage de Ligue des Champions entre Lille et le Slavia Prague.

L'avant match

Sur sa lancée d'un début de saison prometteur, Lille reçoit le Slavia Prague à Valenciennes, mardi en barrage aller de la Ligue des champions, avec l'espoir de faire une bonne partie du chemin le menant à la prestigieuse et lucrative compétition européenne.