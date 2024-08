"On doit voir d'où on vient": Anthony Moris défend son équipe après l'élimination de l'Union en Ligue des Champions

Mais pour le portier des Saint-Gillois, il ne faut pas dramatiser la situation. "Bien sûr qu’on aurait aimé un autre résultat, mais on doit voir d’où on vient, ce qu’on a vécu", a-t-il même déclaré après la rencontre. Selon lui, il faut être patient avec cette équipe. "On a un nouveau duo d’attaquants, un entraîneur qui est arrivé assez tard durant la préparation et qui doit imposer sa vision des choses. On sait qu’on n’est pas encore totalement prêt à cette période de l’année", a-t-il détaillé.

"On ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs"

Il a ensuite affirmé que l'Union avait vécu une parenthèse enchantée ces dernières années, mais que ces performances n'étaient pas la norme à l'Union. Il préfère donc jouer la carte de la prudence. "De notre côté, on doit essayer de tout mettre en œuvre pour connaître d'autres succès, en travaillant nos automatismes en montrant de l’envie et une mentalité irréprochable comme cela a été le cas ce mardi soir. Sur ces points, on ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs qui ont certes manqué de réalisme en zone offensive, mais qui ont abattu un gros boulot défensif. Hormis sur la phase regrettable du but, le Slavia ne s’est pas créé énormément d’occasions. On sent clairement une évolution par rapport aux matches précédents", a même estimé le capitaine de l'Union.

La suite pour l'Union, sur la scène européenne, ce sera l'Europa League. Le club disputera la phase de ligue, soit l'équivalent de l'ancienne phase de poules.