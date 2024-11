Liverpool imbattable, le PSG dans la zone rouge et Bruges en embuscade: voici le nouveau classement de la Ligue des Champions

Bilan et classement au terme de la 5ème journée de phase de ligue de cette Ligue des Champions 2024-2025 "new look".

L'équipe belge jouait mieux que son adversaire quand elle avait le ballon et ne passait pas loin de l'ouverture du score sur une frappe puissante d'Andras Skov Olsen, mais celle-ci n'était pas cadrée (24e). Il fallait finalement s'en remettre à Cameron Carter-Vickers, dont la passe en retrait vers le but finissait au fond, Kasper Schmeichel s'étant positionné beaucoup plus loin (26e, 0-1). Une avance au score chanceuse, mais méritée pour les hommes de Nicky Hayen qui géraient sans difficulté jusqu'à la pause.

Les joueurs de Bruno Genesio, 12e, ont réussi à tenir bons alors que Bologne a poussé jusqu'en fin de match. Avec cette victoire, ils se rapprochent de la qualification en barrages de la Ligue des champions.



En Angleterre, Liverpool (15 points) a largement dominé le Real Madrid à Anfield. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, trop discret et qui a raté un pénalty, ont peu existé et auraient pu subir une plus lourde défaite si Mohamed Salah n'avait également manqué son pénalty. Le Real Madrid a enregistré sa troisièmé défaite et est 24e du classement, juste devant le PSG qui s'était incliné mardi soir sur la pelouse du Bayern Munich (1-0).

Quatrième, le Borussia Dortmund s'est facilement défait du Dynamo Zagreb (3-0), tandis qu'Aston Villa a fait match nul (0-0) face à la Juventus, qui a évité le pire en toute fin de rencontre mais le but de Morgan Rogers a finalement été annulé.

De leurs côtés, le Bayer Leverkusen et l'Atlético Madrid ont signé les deux cartons de la soirée de mardi, respectivement contre Salzburg (5-0) et à Prague (6-0) et se placent idéalement en vue des phases à élimination directe.

Le classement complet de cette phase de ligue