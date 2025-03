Liverpool-PSG: le choc décortiqué en trois questions posées à Silvio Proto

Je pense que Liverpool, à domicile, va marquer au moins un but. Il faudra voir si le PSG peut faire douter les Reds en marquant rapidement, mais c'est sûr qu'ils vont devoir s'exposer et c'est à ce moment-là que Liverpool est très fort : en reconversion. Au match aller, il y avait deux ou trois situations où Marquinhos a sauvé tout juste une belle contre-attaque. Ils vont certainement s'inspirer de ça, mais en jouant mieux leurs occasions.

Alisson-Donnarumma : les gardiens sont-ils la clé ?

Oui, comme dans chaque match. Alisson a démontré au match aller qu'il est dans la forme de sa vie. Donnarumma a été critiqué, mais je ne pense pas que ce soit à juste titre. Il a été comparé au gardien d'en face qui a fait une prestation stratosphérique.

Moins de stars, plus de collectif : stratégie gagnante pour les Parisiens ?

Luis Enrique y est pour beaucoup. Il a vraiment mis sa patte et fait en sorte qu'aucun individu ne soit au-dessus du collectif. C'est hyper important et c'est peut-être le coach qui a eu la plus grande importance dans l'ère qatarie.

Pour savoir qui passera en quart de finale, rendez-vous ce soir dès 20h10 sur RTL club.