PSG-Manchester City EN DIRECT: Kevin De Bruyne est titulaire et capitaine pour le choc de la soirée

Manchester City a dévoilé son onze de base. On y découvre que Kevin De Bruyne est bien titulaire. Aucun changement important à signaler pour le reste, Bernardo Silva, Savinho, Foden et Haaland sont bien là. Surprise cependant, Jérémy Doku n'est pas sur la feuille de match, lui qui souffre d'une légère blessure.

Lining up in Paris



XI | Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, Kovacic, De Bruyne (C), Bernardo, Savinho, Foden, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Stones, Grealish, Gundogan, Wright, Alleyne, O'Reilly, Lewis, McAtee#ManCity | #UCL pic.twitter.com/jR7556a9fd