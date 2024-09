Ligue des Champions: le Real Madrid refuse de céder et domine finalement Stuttgart pour sa reprise

Mais les Espagnols ne restaient pas pour autant inoffensifs. Mbappé d’abord, sur une frappe puissante, puis Rodrygo sur un ballon contré, offraient au club ses plus grosses occasions dans cette première période. Rüdiger obtenait même un penalty à la 35ème, mais le VAR l’annulait justement, le contact litigieux étant franchement léger. On sentait tout de même une forme de maladresse technique, avec notamment des pertes de balles axiales étonnantes dans le chef des joueurs madrilènes.

Punition immédiate

Mais on le sait, quand on ne marque pas contre le Real Madrid, on s’expose à du danger. Le club espagnol le prouvait dès la reprise. Rodrygo profitait d’une bévue défensive pour débouler sur le côté droit. Son ballon vers Mbappé était parfait le Français poussait le cuir dans le but vide pour ouvrir le score et inscrire son premier but avec le Real Madrid en Ligue des Champions.

Ce but mettait un vrai coup au moral des joueurs de Stuttgart, qui commençaient alors à subir les offensives espagnoles. Vinicius trouvait même la barre à la 59ème sur une superbe frappe à distance. Thibaut Courtois sortait encore deux petites interventions intéressantes sur des envois à distance de Millot et Leweling pour rappeler encore une fois qu’il était l’un des grands artisans des succès de son club. Les Allemands créaient finalement la sensation en égalisant à la 68ème minute. Undav, l’ancien joueur de l’Union, prenait Courtois à contrepied sur une reprise de la tête.