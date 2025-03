Tranquille, Arsenal assure l'essentiel et file en quarts de finale

La démonstration offensive de la semaine passée aux Pays-Bas a permis à Mikel Arteta de reposer les cadres sur-utilisés et d'offrir un temps de jeu bienvenu aux habitués du banc, à commencer par Raheem Sterling.

Ce n'était pas l'ambiance des grands soirs dans l'enceinte d'Arsenal, mercredi, si ce n'est dans le parcage des supporters visiteurs, plein à craquer et qui a chanté à gorges déployées du début à la fin.

Certains d'entre eux ont peut-être gagné une place pour débuter le derby contre Chelsea dimanche en Premier League, à coup sûr le rendez-vous de la semaine le plus attendu à l'Emirates.

C'est un luxe qu'aucun autre entraîneur ne pouvait se permettre à ce stade de la compétition et il n'a fait que des gagnants: les adversaires, d'abord, et les remplaçants habituels d'Arsenal, aussi.

Sur le terrain, en revanche, ce sont les locaux qui ont contrôlé le tempo de la rencontre, malgré l'équipe très remaniée.

Sterling, match référence?

Seuls quatre titulaires du match précédent ont survécu à la rotation, un par ligne: le gardien David Raya, le défenseur Gabriel, le milieu Declan Rice et Mikel Merino en attaque.

Les places libérées ailleurs ont été occupées sans grosse fausse note par l'ancien blessé Ben White, aligné au coup d'envoi pour la première fois depuis le 10 novembre, ou encore par une victime régulière de la concurrence en la personne de Kieran Tierney.

Le premier buteur du soir a incarné ce tableau à la perfection: Oleksandr Zinchenko, défenseur utilisé comme milieu offensif, titulaire pour la première fois en dix matches avec les "Gunners".

L'Ukrainien a placé une frappe plein axe depuis l'extérieur de la surface (6e, 1-0) et n'a pas fêté son premier but en Ligue des champions, par respect par le PSV dont il a porté le maillot le temps d'une saison.

Ivan Perisic, ancien du club rival Tottenham, a eu moins de scrupule après avoir profité des largesses défensives d'Arsenal (18e, 1-1).

Les "Gunners" ont repris l'avantage vingt minutes plus tard sur une tête de Declan Rice (37e, 2-1), auteur de son deuxième but en deux matches.

L'international anglais a profité d'un excellent travail de Sterling sur le côté droit: contrôle poitrine le long de la touche, accélération pour effacer deux adversaires et centre parfait.

L'ailier prêté par Chelsea, déjà passeur sur le premier but, s'est mis en évidence avec des coups de rein et des inspirations que les supporters d'Arsenal n'avaient pas vraiment eu l'occasion d'apprécier jusqu'ici.

Le public de l'Emirates n'avait pas non plus vu d'équipe visiteuse marquer à Londres cette saison en Ligue des champions, et Eindhoven y est parvenu deux fois.

Mis sous pression, Jorginho a perdu dans le rond central et Couhaib Driouech a conclu d'un subtile piqué au-dessus de Raya (70e, 2-2).

La rencontre s'est terminée sans enjeu et avec des tribunes dégarnies. Vivement les quarts de finale face au vainqueur du duel madrilène entre l'Atlético et le Real.