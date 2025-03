Un but splendide et une passe décisive: Lamine Yamal fait le show en Ligue des champions

La jeune pépite Lamine Yamal (17 ans), a démontré à la Ligue des Champions qu'il était déjà rempli de talent. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Barcelone a balayé Benfica lors du match retour de 1/8ème de finale de Ligue des Champions (3-1), ce qui permet aux Catalans de filer en quart de finale.

Lamine Yamal, 17 ans, a délivré une passe décisive et a inscrit un super but depuis l'entrée du rectangle. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser le combo passe décisive et but dans un match de Ligue des Champions.