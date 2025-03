Barcelone domine encore Benfica et s'envole pour les quarts de finale de la Ligue des Champions

Réduits à 10 au match aller, Barcelone l'avait quand même emporté 0-1 dans la douleur grâce à une frappe de Raphinha. Pour le match retour, les choses furent plus simples pour les Barcelonais qui ont remporté le match 3-1.

Le FC Barcelone est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils ont gagné grâce à un grand Szczesny, alors qu'ils étaient en infériorité numérique pendant 70 minutes au match aller (0-1), et se sont imposés facilement 3-1 au retour au Camp Nou. Raphinha aura sauvé les Catalans au match aller en inscrivant le but victorieux.

