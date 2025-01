"Une solide opposition", "une meilleure équipe": Pep Guardiola encense le Club de Bruges avant leur duel en Ligue des Champions

La confiance demeure dans le chef de Guardiola malgré les résultats bien en deçà des attentes cette saison. "Je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons jouer au niveau nécessaire, mais c'est le football. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut rester détendus, tout en mesurant l'enjeu. Si nous perdons, nous sommes dehors."

Le technicien espagnol s'attend à une "solide opposition" de la part du Club. "J'ai observé leurs matchs. Ils se débrouillent très bien, varient leur construction et leur marquage. Il faut bien lire leur système. Il y a évidemment des faiblesses que nous devons découvrir pour les punir."

S'il n'a pas l'habitude d'être bousculé dans la première phase d'une compétition européenne, l'Espagnol a toutefois "connu beaucoup de matchs comme ça, même si c'était souvent plus loin dans la compétition. Nous sommes ici parce que nous n'avons pas été bons." Avec 8 points, Man City doit gagner pour intégrer le top 24. Bruges (11 points) pourrait se contenter d'un nul et disputer les barrages.

"Je m'attends à une meilleure équipe de Bruges" que celle que les Skyblues avaient battue 1-5 et 4-1 en poules de l'édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. "Ce sera différent. Par exemple, Noa Lang ne défendait pas suffisamment et nous pouvions les punir. Ici, il n'y a plus de joueurs comme ça".

Le milieu de terrain a été pointé par Guardiola, qui considère Hans Vanaken "exceptionnel".